رسمياً.. محمد صلاح يحطم رقم «رونالدو وسواريز» بالدوري الإنجليزي

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رونالدو ومحمد صلاح
نجح اللاعب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في خطف هدف التقدم لفريقه في المباراة المقامة حالياً أمام فريق برايتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي علي ملعب الأنفيلد.
بهذا الهدف، بات محمد صلاح أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ 38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32هدفا، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز الذين سجلوا 31 هدفا في نفس عدد المباريات "38" بموسم واحد.
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