«لوفرين» يضيف الهدف الثاني لليفربول في مرمى برايتون

أضاف المدافع الكرواتي ديان لوفرين الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، في المباراة المقامة حالياً أمام فريق برايتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي علي ملعب الأنفيلد، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الريدز بعد ما سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه.

وفي حال استمرار النتيجة كما هي، سيصعد فريق ليفربول إلي المركز الثالث برصيد 75 نقطة، في ظل استمرار تأخر كلاً من توتنهام أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وتشيلسي أمام نيوكاسل بهدف نظيف.