«صلاح» يصنع هدف ليفربول الثالث ويسجله سولانكي في شباك برايتون

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سولانكي
أضاف المهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي الهدف الثالث لفريقه ليفربول في الدقيقة 53 من عمر المباراة مستغلا التمريرة الرائعة من الفرعون المصري محمد صلاح، جناح الريدز.
وسجل صلاح هدفا وصنع آخر، في المباراة المقامة حالياً أمام فريق برايتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي علي ملعب الأنفيلد، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح الريدز.
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