رسمياً.. «صلاح» هداف البريميرليج

نجح النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة فريق ليفربول في حسم صراع هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري لصالحه، وأصبح الهداف الرسمي للبطولة الإنجليزية الكبيرة، متفوقاً بذلك على وصيف هدافي "البريميرليج" هاري كين نجم مانشستر سيتي.

ووصل رصيد النجم المصري محمد صلاح إلى 32 هدفاً حتى الأن ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كأفضل هداف بتلك البطولة، متفوقاً بذلك على وصيف هدافي "البريميرليج" الموسم الجاري هاري كين نجم توتنهام صاحب الـ30 هدفاً.

الجدير بالذكر أن صلاح قد تمكن من تسجيل هدفاً خلال إنتصار فريقه على برايتون بالجولة الأخيرة من "البريميرليج" برباعية بيضاء.