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بالفيديو| ليفربول ينهي البريميرليج في المربع الذهبي في ليلة تاريخية لمحمد صلاح

منذ 34 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| ليفربول ينهي البريميرليج في المربع الذهبي في ليلة تاريخية لمحمد صلاح

صلاح

قاد محمد صلاح ليفربول لحسم المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برايتون بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي، كما توج النجم المصري بلقب هداف الدوري الإنجليزي بعد منافسة مع غريمه هاري كين مهاجم توتنهام.

وتوج محمد صلاح بلقب هداف البريميرليج برصيد 32 هدف متفوقا على هاري كين بفارق هدفين والتي ظلت المنافسة مشتدة بينهم حتى الجولة الأخيرة، حيث سجل المهاجم الإنجليزي هدفين في شباك ليستر سيتي، قبل أن يحرز النجم المصري الهدف الول للريدز ليقضي على كل أمال مهاجم السبيرز، ويتوج محترفنا بلقب الهداف.

وبتسجيل "صلاح" لهذا الهدف أصبح أول لاعب يصل للهدف رقم 32 في تاريخ البريميرليج الذي يقام من 38 جولة، ويحطم الرقم السابق الذي يحمله كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرر.

حقق الدولي المصري محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً عقب تسجيله هدف أمام برايتون، ليصبح ثاني اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 30 هدف ويصنع أكثر من 10 أهداف خلال الموسم الإنجليزي، وهو ما نجح المهاجم الإنجليزي هاري كين في تحقيقه خلال الدوري الإنجليزي .

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى برايتون، في الدقيقة 26 من بداية المباراة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة ضمن ليفربول حجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل برصيد 75 نقطة.

 

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