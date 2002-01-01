رقم قياسي جديد لـ «محمد صلاح» عقب هدفه أمام برايتون

نجح الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب جناح ليفربول، في إحراز هدفاً لفريقه خلال إنتصاره على فريق برايتون برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي علي ملعب الأنفيلد.

بهذا الهدف، عادل محمد صلاح رقم المهاجم الهولندي فان نيستلروي، بصفته أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل في جميع المسابقات في موسم واحد منذ عام 1992 برصيد 44 هدف خلال هذا الموسم، وهو ما سجله نيستلروي خلال موسم 2002-2003 .