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بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

صلاح

كُرم النجم المصري محمد صلاح أيقونة ليفربول رسمياً، وعقب انتهاء مباراة فريقه أمام برايتون، في المباراة التي انتهت بإنتصار الريدز برباعية نظيفة، وذلك بعد تتويجه بجائزتي هداف بطولة الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب بتلك البطولة.

وتم تسليم النجم المصري صاحب الـ25 عاماً جائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباراة فريقه أمام برايتون بملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول.

الجدير بالذكر أن صلاح قد نجح في تصدر هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من إحراز 32 هدفاً بتلك البطولة الإنجلزية الكبيرة.

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