بالصور| بعد استلامه الحذاء الذهبي.. صلاح يحتفل بعلم مصر

احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعلم مصر عقب تتويجه رسميا بلقب هداف الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة برايتون والتي سجل خلالها محترفنا المصري الهدف الأول لفريقه.

وحرص لاعبي ليفربول على جلب عائلتهم إلى ملعب أنفيلد من أجل الاحتفال مع الجماهير بضمان المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل.

وظهر صلاح بالعلم المصري في ملعب أنفيلد محتفلا مع جماهير الريدز عقب نهاية المباراة.