أول تعليق لـ«صلاح» بعد التتويج بالحذاء الذهبي في البريميرليج

أعرب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهداف البريميرليج، عن سعادته لا حققه هذا الموسم مع الريدز، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي اليوم، بعد منافسة شرية مع هاري كين لاعب توتنهام.

وقال صلاح في تصريحات صحفية بعد التتويج بالحذاء الذهبي: "سأبذل كل الجهد من أجل تكرار ما قدمته الموسم المقبل".

وتابع: "كان حلمي دائماً أن أنجح في الدوري الإنجليزي، وأتمني أن يتحسن أدائي كل عام، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع ليفربول".

وأنهي حديثه قائلاً: "جائزة الحذاء الذهبي خاصة بالنسبة لي، ولكن مساعدة الفريق هي الأهم، أنا فخور جداً بذلك".

جدير بالذكر إن صلاح قدم موسم استثنائي مع ليفربول، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، وأفضل لاعب في نادي ليفربول بتصويت زملائة بالفريق، وحصد جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج برصيد 32 هدف، كما قاد الريدز للتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، كما ساعد فريقه لبلوغ نهائي دوري الأبطال، ومواجهة ريال مدريد في النهائي يوم 26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف.