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كين: «صلاح» يستحق لقب الهداف..وسأخطف الجائزة منه في الموسم المقبل

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
كين: «صلاح» يستحق لقب الهداف..وسأخطف الجائزة منه في الموسم المقبل

صلاح وكين

أشاد هارى كين، مهاجم نادي توتنهام، بالمصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعد حصده لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، موضحا أنه سيحصد اللقب الموسم المقبل.

وقال كين في تصريحاته لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "صلاح قدم موسماً رائعاً مع ليفربول واستحق عن جدارة الحصول على جائزة الحذاء الذهبى، وأتطلع لمنافسته من جديد فى النسخة المقبلة من البريميرليج".

وأضاف: "أي لاعب يريد الاستمرارية في تقديم العروض الجيدة كل موسم وهذا ما يفصل اللاعب الجيد عن اللاعب الرائع، مو قام بعمل رائع هذا الموسم ويبدو أنه لاعب عظيم وسنرى ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار على نفس الأداء الموسم المقبل".

وتابع: "سعيد بالمنافسة التى جمعت بينى وبين صلاح هذا الموسم، لا شك أن مسابقة الدورى الإنجليزى أبرز المستفيدين من وجود لاعبين اثنين تمكنا من تسجيل 30 هدفاً وأكثر فى موسم واحد".

جدير بالذكر أن صلاح تفوق على هاري كين في سباق هداف البريميرليج، حيث أحرز 32 هدفا بينما كين 30 هدفا.

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