المتحف البريطاني يتزين بحذاء «محمد صلاح»

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن حذاء محمد صلاح أُضيف إلى المجموعة التاريخية المصرية المعروضة في المتحف البريطاني، بعد أن حصد جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن الحذاء سيتم عرضه بين أهم المعروضات المصرية الموجودة خارج البلاد، بما في ذلك حجر رشيد ومومياء مجففة بالرمال عمرها 5000 عام، ولوحات جدارية من قبر نابامون، ومنحوتات الملك رمسيس.

وأشارت إلى أن حذاء «صلاح» سيتم عرضه لأول مرة في الأسبوع المقبل، في متحف لندن، بالتزامن مع خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد.

وعلق نيل سبينسر المسئول عن المعروضات المصرية والسودانية في متحف بريطانيا، على الأمر، قائلاً: «هذا الحدث يجُلب المجموعة المصرية في المتحف الشهرة على مستوى العالم».

وأضاف: «سيقود صلاح قريباً فريقه الوطني، إلى نهائيات كأس العالم، هذا الاستحواذ يعتمد على مشروعنا الأخير للحصول على أشياء تروي قصة الحياة اليومية في مصر في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وبذلك تدخل الرياضة وسط المعروضات المصرية».