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بالصور| «صلاح» يستعد مع ليفربول بإسبانيا لريال مدريد

منذ 52 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| «صلاح» يستعد مع ليفربول بإسبانيا لريال مدريد

صلاح

خاض نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، اليوم، مرانه بمدينة ماربيا الإسبانية، في إطار الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

كانت بعثة نادي ليفربول غادرت، أمس الأربعاء، إلى إسبانيا، من أجل خوض معسكر تدريبي، قبل مواجهة ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له يوم 26 مايو الحالي بالعاصمة الأوكرانية، كييف.

يذكر أن ليفربول وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على روما الإيطالي بنتيجة 7-6 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ضمن نصف النهائي، بينما تأهل ريال مدريد على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

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