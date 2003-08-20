منتخب البرتغال: «الدون» يبحث عن حلم عمره و«سانتوس» يعاني من أزمات «غلق المساحات»

نقلاً عن العدد الورقي

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس العالم بروسيا بعد تصدره لمجموعته، وتعد مشاركته فى «مونديال 2018»، هى السابعة له فى تاريخ ظهوره بالمونديال، حيث شارك من قبل فى 6 بطولات «1966، 1986، 2002، 2006، 2010، 2014» وحقق أفضل نتيجة له عندما حصل على الميدالية البرونزية «المركز الثالث» فى نسخة 1966، التى أقيمت فى إنجلترا، كما حقق المركز الرابع فى مونديال 2006، بألمانيا.

وأعلن فرناندو سانتوس، المدير الفنى لمنتخب البرتغال، القائمة الأولية لسيلساو أوروبا والتى تضم 35 لاعباً وهم: فى حراسة المرمى: أنتونى لوبيز، بيتو، روى باتريشيو، وفى خط الدفاع: أنتونيس، وبرونو ألفيش، وسيدريك، وجواو كانسيلو، وجوزيه فونتى، ولويز نيتو، وماريو روى، ونيلسون سيميدو، وبيبى، ورفايل جيريرو، وريكاردو بيريرا، ورولاندو، وروبين دياز، وفى خط الوسط: أدريان، أندريه جوميش، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، مانويل فرنانديز، روبين نيفيز، سيرجيو أوليفيرا، ويليام، وفى الهجوم: أندريه سيلفا، برناردو سيلفا، رونالدو، إيدير، جيلسون، جونكالو جيديس، نانى، باولينيو، كواريشما، رونى لوبيز.

والتشكيل الذى سيتم اختياره لخوض غمار هذه البطولة متكامل بشكل كبير، بعد أن صنع «سانتوس» جيلاً من الشباب واكتسبوا خبرة كبيرة فى أمم أوروبا والتى توجوا بلقبها عام 2016 بفرنسا، بالإضافة إلى توافر الكثير من اللاعبين المميزين فى جميع الخطوط، ووجود مزيج من عاملى الخبرة والشباب، والذى يتمثل فى نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وأندرى سيلفا، لاعب إيه سى ميلان، ولاعب مانشستر سيتى، بيرناردو سيلفا.

تحطيم أسطورة «إيزبيو» و«فيجو»

أقر المشجع البرتغالى بأن كريستيانو رونالدو، مهاجم نادى ريال مدريد، اللاعب الأعظم فى تاريخ البرتغال عبر تاريخها، وذلك بفضل تحطيمه لكل الأرقام القياسية، وقيادة منتخب بلاده للفوز بكأس أمم أوروبا عام 2016 بفرنسا، ويعتبر «الدون» الهداف التاريخى للمنتخب البرتغالى، بوصوله إلى الهدف رقم 81 والأكثر مشاركة فى عدد المباريات بوصوله إلى حاجز الـ149 مباراة.

ورغم مساهمة «صاروخ ماديرا» فى تحقيق الإنجاز التاريخى، بتحقيق اللقب الوحيد فى دورى أبطال أوروبا، إلا أنه حتى الآن لم يسهم فى إنجاز يذكر فى كأس العالم، حيث يسبقه فى ذلك اللاعب الكبير «إيزبيو»، الذى قاد منتخب بلاده عام 1966 فى إنجلترا للحصول على المركز الثالث بعد الفوز على الاتحاد السوفيتى، ولويس فيجو، الذى قاد البرتغال للحصول على المركز الرابع فى كأس العالم 2006.

فيرناندو سانتوس:

يعد البرتغالى فيرناندو سانتوس واحداً من أساطير التدريب حالياً فى الكرة الأوروبية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بأول لقب قارى فى تاريخهم وهو كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا، واستطاع بنجاح فرض اسمه ضمن قائمة المدربين الكبار رغم تواضع مشواره الكروى.

واعتزل «سانتوس» الملاعب فى سن مبكرة، حيث لم يكن عمره يتجاوز الـ21 عاماً، واكتسب خبرة فى تدريب أهم الأندية البرتغالية وهى بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونة، إضافة إلى منتخب اليونان.

أرقامه القياسية مع المنتخب:

أهداف المنتخب تحت قيادته: 100

أهداف فى مرماه معه: 39 الأكثر ظهوراً فى كأس الأمم الأوروبية برصيد 21 مباراة

الهداف التاريخى لكأس الأمم الأوروبية برصيد 9 أهداف متساوياً مع ميشيل بلاتينى

الأكثر تهديفاً فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية برصيد 29 هدفاً

أفضل هداف فى تصفيات اليورو وكأس العالم برصيد 50 هدفاً

الأكثر مشاركة فى تاريخ المنتخب البرتغالى برصيد 149 مباراةأبرز بطولاته مع الأندية:

الدورى البرتغالى موسم 1998-1999

كأس البرتغال مرتان (2001 - 2000)

السن: 63 سنة (10 أكتوبر 1954)

طريقة اللعب المفضلة: 4-4-2

العمر: 33 سنة (5 فبراير 1985)

الطول: 187 سم

أولى مبارياته الدولية: 20-8-2003 أمام كازاخستان