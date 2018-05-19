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بالفيديو| «بوفون» يودع جماهير يوفنتوس بالدموع

منذ 55 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «بوفون» يودع جماهير يوفنتوس بالدموع

بوفون

ودع الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس جماهير السيدة العجوز بالدموع، وذلك بعد انتهاء مشواره مع الفريق الإيطالي بشكل رسمي خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري اليوم أمام هيلاس فيرونا، والتي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 63، وبعد استبدال الحارس الإيطالي المخضرم صاحب الـ40 عاماً ظهر على وجه بوفون التأثر الشديد عقب انتهاء مشوار مع الفريق الإيطالي الكبير لينهار في البكاء بالنهاية.

وقامت جماهير يوفنتوس عقب انتهاء مباراة أمام هيلاس فيرونا بالقيام بالعديد من الاحتفالات على ملعب "أليانز ستاديوم" من أجل تكريم بوفون.

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