بالفيديو| «بوفون» يودع جماهير يوفنتوس بالدموع

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بوفون
ودع الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس جماهير السيدة العجوز بالدموع، وذلك بعد انتهاء مشواره مع الفريق الإيطالي بشكل رسمي خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري اليوم أمام هيلاس فيرونا، والتي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة 2-1.
وفي الدقيقة 63، وبعد استبدال الحارس الإيطالي المخضرم صاحب الـ40 عاماً ظهر على وجه بوفون التأثر الشديد عقب انتهاء مشوار مع الفريق الإيطالي الكبير لينهار في البكاء بالنهاية.
وقامت جماهير يوفنتوس عقب انتهاء مباراة أمام هيلاس فيرونا بالقيام بالعديد من الاحتفالات على ملعب "أليانز ستاديوم" من أجل تكريم بوفون.
62' Allianz Stadium says goodbye to an all-time great, @GianluigiBuffon. #UN1CO #FINOALLAFINE pic.twitter.com/JTnLeVkNBk— JuventusFC (@juventusfcen) May 19, 2018
Forever #UN1CO @GianluigiBuffon #FinoAllaFine pic.twitter.com/4vgvXY46yw— JuventusFC (@juventusfcen) May 19, 2018
A tearful farewell from fans and teammates alike, as @gianluigibuffon leaves the field as a @juventusfcen player for the final time.— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 19, 2018
Bravo, Gigi! #UN1CO #JuveVerona pic.twitter.com/njZzH06GL5
Grazie Grande Gigi!— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2018
It has always been an honour for me to play side to side with a living legend. Glad we can celebrate another Scudetto today! @JuventusFC is not going to be the same without you. You‘re truly #UN1CO #FinoAllaFine @gianluigibuffon pic.twitter.com/OfIXWosDiR
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