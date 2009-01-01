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رسمياً.. «ميسي» يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

أمس PM 11:25
كتب: محمد محجوب
رسمياً.. «ميسي» يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

ميسي

توج اليوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة، بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإسباني، بعد تسجيله 34 هدف هذا الموسم في الـ"ليجا" الإسبانية.

وجاء تتويج ميسي بالجائزة، قبل انطلاق لقاء برشلونة اليوم، أمام ريال سوسيداد، في الجولة الختامية للدوري الإسباني، والذي انتهي بهدف نظيف لصالح البارسا، بأقدام اللاعب كوتينيو.

جدير بالذكر أن ميسي حصد جائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة خلال مسيرته، بعد أن حصدها أربع أعوام سابقة، كان أولها موسم 2009/2010 برصيد 34 هدف، موسم 2011/2012 برصيد 50 هدف، موسم 2012/2013 برصيد 46 هدف، موسم 2016/2017 برصيد 37 هدف.

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