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رسميا| «صلاح» يحصد الأفضل بالدوري الإنجليزي من المشجعين «فيديو»

اليوم PM 12:11
كتب: أحمد أبوالليل
رسميا| «صلاح» يحصد الأفضل بالدوري الإنجليزي من المشجعين «فيديو»

صلاح

حصد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين PFA حسب تصويت الجماهير.

محمد صلاح حصد جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية PFA للاعب العام حسب تصويت الجماهير، بعد حصوله على نسبة 89% من الأصوات.

وواجه "صلاح" منافسة ضد كل من البلجيكي كيفين دي بروين والإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعبا مانشستر سيتي، والبلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وتمكن"صلاح" من حسم جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي طبقا لتصويت الجمهور، بعدما حسم نفس الجائزة على كافة المستويات الأخرى "رابطة اللاعبين والنقاد الرياضيين ورابطة الدوري الإنجليزي"

 

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