مذبحة في قائمة الغائبين عن مونديال روسيا

تشهد بطولة كأس العالم لعام 2018، والمقرر اقامتها بروسيا يونيو المقبل العديد من المفاجأت الكبرى، والتي تتمثل في غياب كم كبير من نجوم المنتخبات الكبرى بتلك البطولة.

وإذا نظرنا إلى قوائم المنتخبات المشاركة بتلك البطولة، مثل المنتخب الإسباني نجدأن هناك العديد من النجوم التي تغيب عن قائمة الماتادور لأسباب فنية وأبرزها ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، وبيدور رودريجيز لاعب وسط البلوز، وفابريجاس نجم تشيلسي.

وهناك أيضاً العديد من أبرز اللاعبين الذين سوف يكونوا غائبين عن قائمة الديوك الفرنسية وأبرزهم : كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لوجود العديد من الخلافات بينه وبين ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وديميتري باييه نجم وسط مارسيليا للإصابة، ولاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزي المتألق رفقة فريقه هذا الموسم، إلا أن هذا الأمر لم يشفع له الإنضمام إلى قائمة المنتخب الفرنسي المونديالية، وأيضاً المدافع الفرنسي الشاب إيميريك لابورتي لاعب مانشستر سيتي، والذي غاب عن تلك القائمة أيضاً، كما غاب أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد بسبب مستواه المتراجع الموسم المنصررفقة الشياطين، وأدريان رابيو مدافع باريس سان جيرمان والذي غاب لأسباب فنيةن وكينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ للإصابة، وجو هارت حارس مرمى وست هام لأسباب فنية.

ويعد ضمن كتيبة الغائبين عن مونديال روسيا النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد الاسبق، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، والذي تم استبعاده من قائمة المنتخب السويدي.

وإذا استعرضنا أبرز الغائبين عن كتيبة السامبا البرازيلية نجد العديد من الغائبين عن المونديال الروسي وأبرزهم داني ألفيس ظهير أيمن باريس سان جيرمان للإصابة، وأليكسس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس لأسباب فنية، وديفيد لويز لعدم مشاركته بصفة أساسية رفقة تشيلسي خلال الموسم المنصرم، لوكاس مورا نجم توتنهام.

وفي البرتغال فحدث ولا حرج فهناك العديد من الغيابات وأبرزهم ظهير أيمن برشلونة نيلسون سيميدو، وزميله بالفريق الكتالوني أندريه جوميز، فابيو كوينتراو نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، جواو كانسيلو نجم فالنسيا الإسباني، لويس ناني نجم لاتسيو الإيطالي، وأيديرلاعب لوموكوتيف موسكو الروسي وصاحب هدف التتويج ببطولة يورو 2016 في شباك المنتخب الفرنسي، وريناتو سانشيز لاعب سوانزي سيتي الإنجليزي، وأفضل لاعب شاب في يورو 2016 لأسباب فنية.

أيضاً يغيب عدد كبير من النجوم يقائمة المنتخب الإنجليزي، وعلى رأسهم أدم لالانا نجم ليفربول للإصابة، جاك ويلشير نجم وسط أرسنال لأسباب فنية، وتشامبيرلين نجم ليفربول للإصابة.

وهناك العديد من الكثير من الغيابات المؤثرة ومن العيار الثقيل أمثال ماورو إيكاردي مهاجم أنترميلان،خافيير باستوري نجم باريس سان جيرمان، إيزيكيل جاراي نجم فالنسيا لاسباب فنية، إيريك لاميلا نجم توتنهام.

وفي ألمانيا غاب كلاً من : ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند، شكوردان موستافي مدافع أرسنال لأسباب فينة.