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بالفيديو| صلاح يستعد لنهائي الأبطال صائمًا

منذ 50 دقيقة
كتب: هنادي عبد الحميد
بالفيديو| صلاح يستعد لنهائي الأبطال صائمًا

محمد صلاح

استكمل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تدريباته في ملعب «أنفيلد»، استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، السبت القادم، أثناء صيامه في الشهر المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» فيديو لتدريبات الفريق، يظهر فيه «صلاح» أثناء امتناعه عن الشرب بداعي الصيام، وبدت مظاهر التعب على وجه اللاعب أثناء التدريبات.

ويلتقي ليفربوول و ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت القادم، الساعة التاسعة إلا ربع، في كييف، أوكرانيا.

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