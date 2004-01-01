ريفالدو عن لاعب يتمناه لبرشلونة: "بكل تأكيد محمد صلاح"

تمنى أسطورة البرازيل السابق ريفالدو انضمام محمد صلاح لصفوف برشلونة الإسباني، مؤكدا أنه لاعب مميز ويستيطع تغيير نتائج المباريات.

وقال ريفالدو في تصريحات لصحيفة أكسبريس البريطانية:" صلاح ليس في مستوى رونالدو أو ميسي، وأتمنى أن لا يكون تألقه في موسم واحد فقط وأن يستمر في أدائه خلال المواسم المقبلة".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يجب على برشلونة ضمه خلال الفترة المقبلة، أجاب ريفالدو:" بكل تأكيد محمد صلاح، فهو لاعب قادر على تغيير نتائج المباريات".

وقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول هذا الموسم، نجح خلاله في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى تتويجه بلقب الهداف كما حصد جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية.