بالفيديو| رونالدو عن مقارنته بصلاح: "أنا طويل وهو قصير"

نفى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد وجود أي تشابه بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يختلف عن أي لاعب.

ورد رونالدو في تصريحات تليفزيونية لشبكة BT عن المقارنه بينه وبين النجم المصري قائلا:" لا يوجد أي تشابه مع محمد صلاح، هو يلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب باليمنى، أنا طويل وهو أقصر مني".

وأضاف رونالدو:"صلاح قدم موسم رائع مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولكنني مختلف عن أي لاعب".

وعن نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، أجاب رونالدو:" سنرى من الفائز يوم السبت".

جدير بالذكر أن لقاء نهائي دوري الأبطال، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، سيقام يوم السبت القادم، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، علي الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية "كييف".