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«كلوب» يكشف دور صلاح الهجومي في استغلال نقاط ضعف ريال مدريد

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد سرور
«كلوب» يكشف دور صلاح الهجومي في استغلال نقاط ضعف ريال مدريد

صلاح

أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أبرز نقاط الضعف التي سيعاني منها الفريق الملكي ريال مدريد خلال مواجهته لليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم في التاسعة إلا ربع مساءاً في العاصمة الأوكرانية كييف .

وقال "كلوب" خلال مقابلة أجراها نجم ليفربول السابق روبي فاولر، أن نقطة الضعف الرئيسية للفريق الملكي هو الهجوم المستمر من جانب الظهير الأيسر للريال مارسيلو من أجل تسجيل الأهداف، وبالتالي قلة الإهتمام بالأدوار الدفاعية المطالب بها اللاعب، وهو ما يمنح ميزة للدولي المصري محمد صلاح فيي استغلال المساحات الخالية التي يتركها مارسيلو خلفه .

وأضاف "كلوب" أن نقطة ضعف مارسيلو، سيراعيها الريال في تواجد سيرجو راموس بديلاً لمارسيلو حينما يتقدم الأول للهجوم مع الريال وتغطية المساحات وغلقها أمام صلاح، مشدداً علي ضرورة استغلال فريقه لأقل الفرص والتسجيل في شباك الريال، قائلاً " سنحتاج إلي أربع فرص لتسجيل هدفين، فالبايرن في نصف النهائي الأوروبي احتاج إلي ثمانية فرص لتسجيل هدف واحد فقط أمام الريال، وهو ما يؤكد علي أنهم فشلوا في استغلال الفرص التي كانت سانحة لهم للفوز علي الريال .

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم السبت القادم في العاصمة الأوكرانية كييف في التاسعة إلا ربع مساءاً .

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