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بالصور| «ليفربول» يتوجه لـ«كييف» استعداداً لنهائي دوري الأبطال

اليوم PM 03:56
كتب: ندى قطب
بالصور| «ليفربول» يتوجه لـ«كييف» استعداداً لنهائي دوري الأبطال

ليفربول

غادر فريق ليفربول الإنجليزي مقر التدريبات «ميلوود» متوجهين إلى المطار من أجل الإقلاع إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، استعداداً لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً تظهر جانباً من تحركات الفريق نحو المطار واستعداداته لمواجهة الفريق الملكي.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي، بقيادة المصري محمد صلاح، نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم 26 مايو الجاري، في نهائي الشامبيونزليج.

 

 

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