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بالفيديو| أساطير إنجلترا يتغزلون في «صلاح» قبل مواجهة نهائي الأبطال أمام الريال

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| أساطير إنجلترا يتغزلون في «صلاح» قبل مواجهة نهائي الأبطال أمام الريال

صلاح

نشرت القناة الرابعة الإنجليزية اليوم فيديو وثائقي عن نجم ليفربول الأول محمد صلاح الحاصل على جائزتي الهداف، وأفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وتغزل العديد من نجوم وأساطيرة كرة القدم الإنجليزية في النجم المصري صاحب الـ25 عاماً من خلال هذا الفيديو الوثائقي، وجاءت أبرز عباراتهم عنه كالتالي :

قال جاري لينكر نجم وأسطورة المنتخب الإنجليزي، وبرشلونة الأسبق : "صلاح ظهر هذا الموسم بشكل أفضل تماماً عما كان يتوقع".

وقالت فران كيربي أفضل لاعبة في إنجلترا هذا العام عن صلاح : "إنه مثل ميسي، فعندما تصل إليه الكرة، تجلس على حافة مقعدك من أجل أن تنتظر وترى ما سيفعله".

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول "هو دائم تسجيل الأهداف، فهو يتنفس، ويأكل، ويحب كرة القدم".

أما ريو فيرديناند مدافع وأسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي الأسبق قال : "فجأة يظهر من العدم، ومن لاشيء ويباغتك بتسجيل الأهداف".

وقال الكاتب الرياضي جون وينتر عن النجم المصري : "بالنسبة للمصريين فإنه مثل ديفيد بيكهام للمواطنين الإنجليز".

وقال أسطورة ونجم وسط فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي ستفين جيرارد : "على الرغم من هذا المستوى المذهل الذي ظهر عليه منذ انتقاله إلى ليفربول الموسم المنصرم، إلا انه في بداية العظمة وتخليد أسطورته العظيمة في عالم كرة القدم، وإذا ما بقى مع الريدز فإنه وف يصبح أعظم وأعظم".

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