مالك ليفربول عن «صلاح»: «سيحكي عنه التاريخ»

أعرب جون هنري، مالك نادي ليفربول عن إعجابه الشديد بالأداء الذي يظهر عليه محمد صلاح لاعب ناديه الإنجليزي والمنتخب المصري، مشيراً إلى أنه قدم موسماً استثنائياً مع الفريق هذا الموسم.

وقال «هنري» في تصريحات أبرزتها صحيفة «إكسبربس» البريطانية، أن محمد صلاح استطاع تسجيل العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، وهو ما جعله أحد أهم لاعبي العالم الذي سيحكي عنه تاريخ إنجلترا يوماً.

وأشار مالك ليفربول، على أنه يشعر بالفخر حيال امتلاكه لاعباً قوياً مثل محمد صلاح بين صفوف ناديه، مؤكداً على أن الفرعون المصري استطاع خلق حالة من الانسجام والوحدة داخل الفريق وهو ما نفتقده بالكرة العالمية في الفترة القليلة الماضية.