ليفربول: صلاح لن يصوم غدًا بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا

قال روبن بونز أخصائي التأهيل والمعد البدني لفريق ليفربول الإنجليزي إن محمد صلاح لن يصوم غدًا السبت بسبب الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد حتى لا يؤثر الصيام على مستواه خلال المباراة.

وأوضح روبن بونز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن أن صلاح حرص على الصيام منذ أول رمضان تنفيذا لتعاليمه الإسلامية، وهو أمر لن يؤثر عليه خلال التدريبات.

وتابع: "منذ مطلع رمضان كنا على استعداد جيد للصيام بوضع خطة محكمة للأمر، كما أن صلاح لن يصوم يوم المباراة وبالتالي لا يوجد تخوف من تأثير الصيام عليه".

يذكر أن ليفربول، سيلاقي ريـال مدريد الإسباني، غدًا السبت، في التاسعة إلا الربع مساءً في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأوليمبي في كييف بأوكرانيا.