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«صلاح» أساسيا.. الموعد والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

اليوم PM 02:54
كتب: أحمد أبوالليل
«صلاح» أساسيا.. الموعد والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

صلاح أمام مانشستر يونايتد

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، غدا السبت، نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ميتشجن"، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

ومن المقرر أن تلعب المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة دقائق من مساء السبت وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2.

ومن المنتظر أن يظهر محمد صلاح في هذه المباراة في التشكيل الأساسي، حسبما ذكر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، خاصة بعد مشاركته كبديل في لقاء مانشستر سيتي السابق وتمكن من تسجيل هدف في هذه المواجهة، كما أنه غاب عن المباراة الأولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني، التي انتهت بخسارة الريدز 1-3.

يذكر أن محمد صلاح تم اختياره ضمن الـ10 لاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

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