الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بشكتاش يصارع برشلونة من أجل «مينيوليه»

في بيان رسمي.. اللجنة الأولمبية تبريء نفسها من التدخل في أحكام التسوية والتحكيم الرياضي

مدرب تاون شيب: لن نودع دوري الأبطال أمام الأهلي «الغامض»

رسمياً| موناكو يصدم تشيلسي ويوفنتوس ويتعاقد مع «جولوفين»

بالصور| «صلاح» لشاب وقع في الحب: «متلومش غير نفسك بقى»

اليوم PM 03:10
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| «صلاح» لشاب وقع في الحب: «متلومش غير نفسك بقى»

صلاح

رد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أحد الشباب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول موضوع الحب.

وكتب شاب، يدعى عبدالله، تغريدة، قائلا: "يا جماعه بغض النظر عن التقل والكلام العبيط ده أنا لو حبيت حد هفضل أقوله إني أد ايه بحبه وإني سعيد بسببه وهبقي مبسوط وطاير من الفرح معاه عادي يخربيت عقولكم :'".

ورد الفرعون المصرين، قائلا: "حلو اوي بس متلومش في الآخر غير نفسك بقا".

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة أمام مانشستر يونايتد، المقرر لها، غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

أخبار متعلقة

«شاكيري»: أتمني أن يكرر «صلاح» موسمه الاستثنائي مع ليفربول هذا الموسم

«شاكيري»: أتمني أن يكرر «صلاح» موسمه الاستثنائي مع ليفربول هذا الموسم
«صلاح» يزلزل «مدرجات ليفربول» من أول لمسة.. وانطلاقة لـ«محترفي الفراعنة» بالمواجهات الودية

«صلاح» يزلزل «مدرجات ليفربول» من أول لمسة.. وانطلاقة لـ«محترفي الفراعنة» بالمواجهات الودية

ميلنر يتغنى بصلاح: «سيعيد موسمه الاستثنائي مع ليفربول»

أكد جيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي، على أن زميله في الفريق محمد صلاح، قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ انطلاق الموسم المنقضي.

«صلاح» أساسيا.. الموعد والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، غدا السبت، نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ميتشجن"، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يغري معروف يوسف بالجنسية لتجديد عقده 5 سنوات

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

سموحة يخطف حارس الأهلي بالمجان لمدة 5 مواسم

عاجل| بالمستندات.. الاتحاد الدولى للمصارعة يقرر إيقاف المصارع المجنس لأمريكا

حسام حسن لاتحاد الكرة: لماذا التخوف مني لقيادة المنتخب هل سأعض أحد
اتحاد الكرة يتهرب من عودة الجماهير للمدرجات