بالصور| «صلاح» لشاب وقع في الحب: «متلومش غير نفسك بقى»

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صلاح
رد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أحد الشباب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول موضوع الحب.
وكتب شاب، يدعى عبدالله، تغريدة، قائلا: "يا جماعه بغض النظر عن التقل والكلام العبيط ده أنا لو حبيت حد هفضل أقوله إني أد ايه بحبه وإني سعيد بسببه وهبقي مبسوط وطاير من الفرح معاه عادي يخربيت عقولكم :'".
ورد الفرعون المصرين، قائلا: "حلو اوي بس متلومش في الآخر غير نفسك بقا".
ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة أمام مانشستر يونايتد، المقرر لها، غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.
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