بالصور| «صلاح» لشاب وقع في الحب: «متلومش غير نفسك بقى»

رد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أحد الشباب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول موضوع الحب.

وكتب شاب، يدعى عبدالله، تغريدة، قائلا: "يا جماعه بغض النظر عن التقل والكلام العبيط ده أنا لو حبيت حد هفضل أقوله إني أد ايه بحبه وإني سعيد بسببه وهبقي مبسوط وطاير من الفرح معاه عادي يخربيت عقولكم :'".

ورد الفرعون المصرين، قائلا: "حلو اوي بس متلومش في الآخر غير نفسك بقا".

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة أمام مانشستر يونايتد، المقرر لها، غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.