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صلاح يتحدث عن شعوره بضغوط الموسم المقبل.. وسعادته برؤية قميص مصر

اليوم AM 12:15
كتب: أحمد موسى
صلاح يتحدث عن شعوره بضغوط الموسم المقبل.. وسعادته برؤية قميص مصر

صلاح

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أن يشعر بالضغوط التي تضع على عاتقه بعد موسمه المميز مع الريدز، نافيا أن تكون هذه الضغوط ستؤثر على ادائه مع الفريق.

وقال صلاح في حواره للموقع الرسمي لليفربول:" الموسم الماضي كان مميز للجميع في ليفربول ليس لي فقط، وحينما يتحدث الكثير عني أشعر ببعض من الضغوط، ولكن لا يقلقني".

وأضاف صلاح:" حقتت لقب الهداف الموسم الماضي، وسنسعى هذا الموسم في تحقيق مركز أفضل بالدوري بالإضافة إلى منافستنا بدوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن انضمام الغيني نابي كيتا لصفوف ليفربول، أجاب:" في التدريب ظهر بشكل رائع، وأيضًا خلال المباريات التي لعبها، سوف نعمل على دعم بعضنا البعض من أجل الظهور بشكل أفضل في الموسم القادم".

وتابع:"سعيد بعودتي للمشاركة مع ليفربول مجددا، كتفي أصبح أفضل الان".

وعن ظهور الجماهير بقميص منتخب مصر في أمريكا خلال كأس الأبطال الودية، أجاب:" المصريين يتواجدون في كل أنحاء العالم، أشعر بهذا الحب هؤلاء أهلي ودائما ما أكون سعيدا بهذا الأمر".

ويستعد صلاح للمشاركة مع ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "ميتشجن"، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية مساء غد.

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