بالفيديو| تعادل إيجابي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين خلال المباراة التي تجمعهما بالكأس الدولية للأبطال بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك محمد صلاح بشكل أساسي لأول مرة في المعسكر التحضيري للريدز بالولايات المتحدة.

9 دقائق فقط كانت كفاية ليهدد محمد صلاح مرمى مانشستر يونايتد برأسية متقنة بعد استغلاله عرضية ساديو ماني إلا أن حارس مانشستر يونايتد جرانت تصدى لها بنجاح.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعد عرقلته من جانب مدافع مانشستر يونايتد، ليتمكن زميله السنغالي ساديو ماني من إحراز الهدف الأول للريدز.

ولم تفرح جماهير ليفربول سوى 3 دقائق فقط حتى تمكن أندرياس بيريرا من إدراك هدف التعادل بتسديدة مميزة من ضربة حرة ليقف الحارس البديل جرابارا مشاهدا للكرة في المرمى.