بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد.. ليفربول يكتسح

ظهر المصري محمد صلاح، اليوم، رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام نادي مانشستر يونايتد، في إطار بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

وشارك الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول منذ بداية اللقاء قبل أن يتم سحبه في بداية الشوط الثاني حيث قام يورجن كلوب بعمل عدد كبير من التبديلات، لكن مومو ظهر بمستوى جيد واستطاع الحصول على ضربة جزاء سجل منها ماني الهدف الأول لكنه لم يستطع الوصول لمرمى مانشستر يونايتد حتى الآن منذ ارتداءه قميص ليفربول.

كان ليفربول اكتسح الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف واحد، ليحصد الريدز فوزين في البطولة حتى الآن أمام قطبي مدينة مانشستر، مقابل خسارة وحيدة كانت أمام بوروسيا دورتموند الألماني.