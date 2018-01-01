بالفيديو والصور| «صلاح» يحقق حلم طفل سوري بالولايات المتحدة

حقق محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، حلم طفل سوري لاجئ، يدعى عمار الحلبى يبلغ من العمر 16 عاما، بعدما التقاه خلال جولة نادى ليفربول في الولايات المتحدة، قبل انطلاق الموسم الجديد 2018-2019.

وساعدت مؤسسة "Make-A-Wish"، عمار الذي يحارب بشجاعة ضد مرض ضمور العضلات، واتاحت له فرصة مقابلة بطله، محمد صلاح.

وظهر صلاح مع الشاب وعائلته، الذين فروا إلى الولايات المتحدة كلاجئين من سوريا منذ عامين، خلال فترة الإقامة الأخيرة فى مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا.

وقال الطفل: "الجميع يحبونه وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم، إنه شعور رائع حقا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يستعد للموسم الجديد مع الريدز بعدما خاض الاستعدادات في الولايات المتحدة.