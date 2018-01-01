بالصور| «صلاح» جاهز لمواجهة نابولي.. وليفربول يستعيد «آرنولد»

أصبح المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جاهزا لمواجهة نابولي الإيطالي، في المباراة الودية، المقرر لها، السبت المقبل، خلال معسكر الفريق الإنجليزي بفرنسا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن الفريق على أتم استعداد لهذه المواجهة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وظهر صلاح خلال تدريبات الريدز بصورة جيدة.

كما عاد المدافع ترينت أليكساندر-آرنولد إلى معسكر الريدز في مدينة إيفان، بعد المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

ويخوض فريق ليفربول، مباراة أخرى في معسكره بفرنسا أمام فريق تورينو الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن قائمة الفريق لخوض معسكر فرنسا، وضمت 27 لاعبًا، وهم كيليهر، جرابرا، كاريوس، فان ديك، كلافان، مورينو، روبيرتسون، فيليبس، جوميز، ترينت، كلاين، ماتيب، ميلنر، نابي، فابينيو، جرويتش، لالانا، كماتشو، فينالدوم، جونز، ستوريدج، إنجز، أوريجي، شاكيري، صلاح، ماني، فيرمينو، سولانكي.