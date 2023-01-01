محمد صلاح يتجاهل مفاوضات ريال مدريد

يواصل ريال مدريد مشوار البحث عن بديل لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي رحل عن صفوف الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بصفقة بلغت 100 مليون يورو.

وعاد اللوس بلانكوس ليظهر اهتمامه مرة أخرى بمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لضمه خلال الصيف الحالي كبديلاً مناسباً لرحيل الدون البرتغالي، في الوقت الذي دخل فيه هاري كين لاعب توتنهام دائرة اهتمام الفريق الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ثنائي الدوري الإنجليزي تجاهلا مفاوضات ريال مدريد خلال الفترة الماضية، معلنين رغبتهم في البقاء بين صفوف أنديتهم هذا الموسم.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي أعلن بشكل رسمي عن تجديد تعاقد صلاح، بعقد جديد يمتد حتى صيف 2023، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدّمه مع «الريدز».

وقاد صلاح ليفربول للفوز بالمركز الثالث بالدوري الإنجليزي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسر لقبه أمام ريال مدريد، فضلا عن تتويجه بلقبي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب به الموسم الماضي، مسجلا 44 هدفا في 52 مباراة خاضها مع فريقه الإنجليزي.