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بالفيديو| «النني» يشارك في انتصار أرسنال على تشيلسي بكأس الأبطال

أمس PM 11:28
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «النني» يشارك في انتصار أرسنال على تشيلسي بكأس الأبطال

أرسنال وتشيلسي

فاز فريق أرسنال على نظيره تشيلسي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وكان الوقت الأصلي من اللقاء قد انتهى بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 1-1.

سجل أنطونيو روديجير هدف تشيلسي في الدقيقة الخامسة، فيما تعادل ألكساندر لاكازيت للجانرز في الدقيقة 90.

وشارك نجم الوسط الدولي المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف أرسنال في التشكيل الأساسي للمباراة، وحتى نهايتها.

   

   

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