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الأرجنتين تعين «كالوني» مديرا فنيا خلفا لـ«سامباولي»

اليوم PM 03:39
كتب: أحمد أبوالليل
الأرجنتين تعين «كالوني» مديرا فنيا خلفا لـ«سامباولي»

الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم، تعيين ليونيل كالوني مدربا للفريق، خلفا لخورخي سامباولي المقال بعد الفشل في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وودع منتخب التانجو مونديال روسيا من دور الـ16 بعدما خسر أمام فرنسا بنتيجة 3-4، ليقرر الاتحاد الأرجنتيني إقالة سامباولي من منصبه.

ويقود كالوني، الذي كان يشغل منصب مساعد سامباولي، قيادة المنتخب الأرجنتيني في الوديتين المقبلتين أمام جواتيمالا وكولومبيا، في سبتمبر المقبل بالولايات المتحدة.

وترددت اسماء عديدة لخلافة سامباولي، مثل ريكاردو جاريكا، الذي قاد بيرو إلى بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاما، وخوسيه بيكرمان الذي يشرف على تدريب كولومبيا، وماتياس ألميدا، لاعب لاتسيو وإنتر ميلان السابق.

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