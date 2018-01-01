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«النني» ينجو من مقصلة «إيمري» في أرسنال

اليوم PM 05:46
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«النني» ينجو من مقصلة «إيمري» في أرسنال

النني

زفت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم بشرى سارة للنجم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال.

ونشرت الصحيفة البريطانية اليوم تقريراً عن أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق الإنجليزي الكبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نظراً لعدم اقتناع المدير الفني الإسباني للفريق اللندني أوناي إيمري بمستوياتهم الفنية خلال فترة الإعداد التي خاضها الفريق قبل بداية الموسم الجديد 2018-2019، وظهورهم بمستوى فني باهت ومتواضع خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد.

ولم تشمل تلك القائمة من اللاعبين الذين باتوا على أبواب الرحيل عن النادي اللندني النجم المصري صاحب الـ26 عاماً محمد النني لقناعة المدرب الإسباني بإمكانياته، وشملت القائمة سبعة لاعبين هم، وهم كارل جينكسنسون، وجويل كامبل، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ولوكاس بيريز، وداني ويلباك، وأخيراً تشوبا أكبوم.

وأشارت ذات الصحفية إلى أنه عقب المباراة الودية التي سوف يخوضها أرسنال أمام لاتسيو السبت المقبل سوف يعلن قائمة الراحلين عن الفريق، وأن إيمري مقتنع تماما بقائمته علي مستوي الدفاع، والوسط، والهجوم، والتي تشمل النجم المصري محمد النني، ولا يرغب في ضم صفقات أخرى.

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