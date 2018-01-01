مجموعة الموت في انتظار «صلاح» ورفاقه مع ليفربول بدوري الأبطال

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي احتمالية الوقوع في مجموعة الموت في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.

وكان فريق ليفربول قد بلغ المباراة النهائية بدوري الأبطال الموسم الماضي أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 3-1، لكنه قد يواجه الملكي مجدداً في مجموعة واحدة خلال الموسم الجديد، بحسب ما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه رغم المستوى الرائع الذي ظهر عليه ليفربول في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، علاوة على حجز الفريق مكان له في المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» الموسم الماضي، فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز من الممكن أن يستيقظ على كابوس الوقوع مع الكبار في مجموعة واحدة في تلك النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول قد يجد نفسه في مجموعة تضم كلاً من: ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، في أسوأ السيناريوهات المحتملة.

ومن المنتظر أن يجد فريق ليفربول نفسه إما في التصنيف الثاني، أو الثالث في المجموعات الأربع.

وفي أعقاب خروج فريق بازل السويسري من الدوري التأهيلي بعد خسارته أمام باوك اليوناني، ينتظر ليفربول الآن فريق بنفيكا البرتغالي كي يعرف مصيره.

وإذا ما خسر بنفيكا أمام فنربخشة التركي، سيحصل فريق ليفربول على التصنيف الثاني.

ومع ذلك فإنه إذا ما تخطى الفريق البرتغالي نظيره التركي في المباراتين المقررة إقامتهما في الـ7، والـ 14 من أغسطس الجاري، فإنه سيتقابل مع أياكس أمستردام، أو ستاندارد ليج البلجيكي في المرحلة النهائية للدور التأهيلي.

ومجدداً فإن خسارة بنفيكا أمام أي من أياكس أمستردام أو ستاندارد ليج، ستضع ليفربول في التصنيف الثاني، فيما سيقود فوز بنفيكا الريدز إلى التصنيف الثالث.

لكن إذا ما هبط ليفربول إلى التصنيف الثالث، فإن الفريق قد يواجه فرق لوكوموتيف موسكو الروسي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وكلوب بروج البلجيكي.