رسمياً.. برشلونة يعلن ضم «فيدال» من بايرن ميونخ

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم، عن تعاقده الرسمي مع نجم الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وفى بيان مقتضب قال برشلونة عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة مع نظيره بايرن ميونخ على ضم أرتورو فيدال لمدة ثلاثة مواسم، فى انتظار الفحص الطبي الذى سيقوم به اللاعب خلال الأيام المقبلة".

أضاف البيان: " سيقوم نادي برشلونة بإبلاغ الجميع قريباً عن موعد وصول فيدال، وموعد حفل تقديمه".

ويعد فيدال رابع صفقات النادى الكتالونى خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضمه الثلاثى أرثر ميلو من جريميو البرازيلى، المدافع الفرنسى كليمنت لينجليت من إشبيلية والبرازيلى مالكوم جناح فريق بوردو الفرنسي.