الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

بالصور.. صامويل إيتو يفسخ تعاقده مع قونيا سبور التركى

مدرب إنبي: كنا الأفضل أمام بيراميدز.. والحكم ضغطنا من بداية المباراة

جون تيري: بيراميدز كان محظوظاً بالانتصار على إنبي

رسمياً.. برشلونة يعلن ضم «فيدال» من بايرن ميونخ

منذ 59 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
رسمياً.. برشلونة يعلن ضم «فيدال» من بايرن ميونخ

فيدال

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم، عن تعاقده الرسمي مع نجم الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وفى بيان مقتضب قال برشلونة عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة مع نظيره بايرن ميونخ على ضم أرتورو فيدال لمدة ثلاثة مواسم، فى انتظار الفحص الطبي الذى سيقوم به اللاعب خلال الأيام المقبلة".

أضاف البيان: " سيقوم نادي برشلونة بإبلاغ الجميع قريباً عن موعد وصول فيدال، وموعد حفل تقديمه".

ويعد فيدال رابع صفقات النادى الكتالونى خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضمه الثلاثى أرثر ميلو من جريميو البرازيلى، المدافع الفرنسى كليمنت لينجليت من إشبيلية والبرازيلى مالكوم جناح فريق بوردو الفرنسي.    

أخبار متعلقة

«أليكس فيدال» على أبواب أشبيلية

«أليكس فيدال» على أبواب أشبيلية
صحيفة إسبانية| الإعلان عن صفقة «فيدال» في برشلونة خلال ساعات

صحيفة إسبانية| الإعلان عن صفقة «فيدال» في برشلونة خلال ساعات

«فيدال» في برشلونة مقابل 30 مليون يورو

ذكرت تقارير صحافية أن لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال في الطريق إلى برشلونة الاسباني بعد أن غادر معسكر فريقه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في الم

سكاي سبورت: «فيدال» إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو

أكدت شبكة "سكاي سبورت" على أن إدارتي بايرن ميونخ، وبرشلونة قد اتفقا بشكل نهائي على انتقال لاعب الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال إلى النادي الكتالوني مقابل 30 م

أخبار قد تعجبك

خافيير أجيري: سأجعل الفراعنة «الأفضل في العالم».. ولن أقلق بوجود «صلاح»

استطلاع رأى

  • الزمالك

    الزمالك

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

إضراب عام عن العمل فى الزمالك

مجموعة الموت في انتظار «صلاح» ورفاقه مع ليفربول بدوري الأبطال

تركي آل الشيخ يهاجم «فضل ومتعب وطه إسماعيل وثنائي الأهلي»
«أبوجريشة»: أنا وإبراهيم محلب سبب ظهور «صلاح» .. و«كارتيرون» سينجح مع الأهلي