صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

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صلاح
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نابولي في المباراة الودية التي تجمعهما بدبلن بأيرلندا.
ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام نابولي، كما يحرس عرين الريدز الحارس البرازيلي أليسون بيكر لأول مرة.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:"
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ناثلاين كلاين – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون
خط الوسط: جيمس ميلنر – فينالدوم – نابي كيتا
خط الهجوم: فيرمينو – ماني – صلاح
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