صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

يورجن كلوب: «صلاح يستطيع التغلب علي 5 لاعبين أثناء التهديف»

أعرب "يورجن كلوب" المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته للمستوي المتميز الذي يقدمه محمد صلاح، خلال الموسم الحالي مع الفريق، ومدي براعته في تسجيل الأهد