بالفيديو| «صلاح» يسجل هدفاً لفريق ليفربول أمام نابولي

«صلاح» يقود ليفربول أمام نابولى «أنشيلوتى» على ملعب «أفيفا»

يلتقى ليفربول فى تمام السابعة من مساء اليوم السبت، نظيره نابولى الإيطالى، فى اللقاء المقرر له على ملعب «أفيفا»، خلال معسكر الفريق الإنجليزى بفرنسا، من أجل الاست