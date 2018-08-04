بالفيديو| «صلاح» يسجل هدفاً لفريق ليفربول أمام نابولي

أحدث الأخبار
صلاح
تمكن النجم الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدف فريق ليفربول الثالث في شباك نابولي، وذلك في المباراة الودية التي تجمع الفريقين في مدينة دبلن الأيرلندية.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 58.
وتشير نتيجة اللقاء حالياً لتقدم الريدز بثلاثية نظيفة على حساب نابولي.
Mohamed Salah GOAL Liverpool 3-0 Napoli— Love Fotball (@LoveFotball4) ٤ أغسطس ٢٠١٨
04.08.2018 pic.twitter.com/Z9DsRj0WwG
باريس سان جيرمان
4
:
0
02:00 PMكأس السوبر الفرنسي
موناكو
ليفربول
5
:
0
07:00 PMمباريات ودية
نابولي
العين
1
:
0
07:00 PMالبطولة العربية
وفاق سطيف
الزمالك
3
:
0
08:00 PMالدوري المصري
الاتحاد السكندري
أرسنال
1
:
0
08:00 PMمباريات ودية
لاتسيو
تعليقات الفيسبوك