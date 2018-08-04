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بالفيديو| «صلاح» يسجل في خماسية ليفربول في شباك نابولي

بالفيديو| «صلاح» يسجل هدفاً لفريق ليفربول أمام نابولي

منذ 46 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «صلاح» يسجل هدفاً لفريق ليفربول أمام نابولي

صلاح

تمكن النجم الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدف فريق ليفربول الثالث في شباك نابولي، وذلك في المباراة الودية التي تجمع الفريقين في مدينة دبلن الأيرلندية.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 58.

وتشير نتيجة اللقاء حالياً لتقدم الريدز بثلاثية نظيفة على حساب نابولي.

   

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