بالفيديو| «صلاح» يسجل في خماسية ليفربول في شباك نابولي

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق انتصاراً عريضاً على حساب نابولي الإيطالي بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التي تجمع كلا الفريقين حالياً في مدينة دبلن الأيرلندية.

أحرز خماسية الريدز كلاً من: ميلنر في الدقيقة الرابعة، فاينالدوم في الدقيقة التاسعة، صلاح في الدقيقة 58، ستوريدج في الدقيقة 73، مورينو في الدقيقة 78.

وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة مميزة، إذ شارك في المباراة منذ بدايتهما، كما تمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث.