بالفيديو| «صلاح» يسجل في خماسية ليفربول في شباك نابولي

أحدث الأخبار
صلاح
قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق انتصاراً عريضاً على حساب نابولي الإيطالي بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التي تجمع كلا الفريقين حالياً في مدينة دبلن الأيرلندية.
أحرز خماسية الريدز كلاً من: ميلنر في الدقيقة الرابعة، فاينالدوم في الدقيقة التاسعة، صلاح في الدقيقة 58، ستوريدج في الدقيقة 73، مورينو في الدقيقة 78.
وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة مميزة، إذ شارك في المباراة منذ بدايتهما، كما تمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث.
باريس سان جيرمان
4
:
0
02:00 PMكأس السوبر الفرنسي
موناكو
ليفربول
5
:
0
07:00 PMمباريات ودية
نابولي
العين
1
:
0
07:00 PMالبطولة العربية
وفاق سطيف
الزمالك
5
:
1
08:00 PMالدوري المصري
الاتحاد السكندري
أرسنال
2
:
0
08:00 PMمباريات ودية
لاتسيو
تعليقات الفيسبوك