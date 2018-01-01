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بالفيديو| مانشستر سيتي يهزم تشيلسي بثنائية.. ويحصد كأس الدرع الخيرية

اليوم PM 05:56
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| مانشستر سيتي يهزم تشيلسي بثنائية.. ويحصد كأس الدرع الخيرية

تشيلسي ومانشستر سيتي

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة كأس الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك عقب انتصاره الثمين على تشيلسي بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "ويمبلي".

أحرز هدفي السيتيزينس المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقتين 13، 58.

   

   

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