بالفيديو| مانشستر سيتي يهزم تشيلسي بثنائية.. ويحصد كأس الدرع الخيرية

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة كأس الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك عقب انتصاره الثمين على تشيلسي بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "ويمبلي".

أحرز هدفي السيتيزينس المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقتين 13، 58.