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بتمريرة «صلاح».. «فيرمينيو» يسجل هدف ليفربول الأول بمرمي تورينو

اليوم PM 08:55
كتب: محمد محجوب
بتمريرة «صلاح».. «فيرمينيو» يسجل هدف ليفربول الأول بمرمي تورينو

صلاح وفيرمينو

تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدف فريقه الأول بشباك تورينو الإيطالي، خلال اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "أنفيلد"، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء هدف «فيرمينو» في الدقيقة (20) من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح داخل منطقة جزاء فريق تورينو، سددها مهاجم الريدز في المقص الأيمن للحارس.

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