كلوب: "صلاح حاليا جاهز للمشاركة في مباراة كاملة"

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح يمكنه اللعب حاليا لمدة 90 دقيقة مع انطلاق مشوار الفريق في المباريات الرسمية.

وقال كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول عقب مباراة تورينو:"اللاعبون الذين بدأوا معنا فترة الإعداد يمكنهم لعب 90 دقيقة، مثل جيمس ميلنر وجيني فينالدوم وساديو ماني ومحمد صلاح، أما روبيرتو فيرمينو فلا يمكنه المشاركة سوى 45 دقيقة.فهو في حاجة لزميد من التدريبات".

وأضاف:" نعمل على الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة وستهام في افتتاح الدوري، وسيصبح لدينا بعدا 8 أيام أخرى على المواجهة الثانية ستكون بمثابة فترة إعداد أخرى".

وحقق ليفربول انتصار ثمين أمام تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف، بتوقيع كلا من «فيرمينيو» و«فينالدوم» و«ستوريدج».

جدير بالذكر أن الريدز سيقص شرط الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد، بمواجهة وست هام يونايتد، علي ملعب أنفيلد، يوم الأحد المقبل، الموافق 12 من الشهر الجاري.