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بالفيديو| بايرن ميونخ يكتسح روتاش بـ20 هدفا

منذ 54 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| بايرن ميونخ يكتسح روتاش بـ20 هدفا

بايرن ميونخ

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره روتاش إجرن الألماني بنتيجة 20-2، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات العملاق البافاري لخوض منافسات الموسم الجديد، موجهاً بذلك إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيه بالموسم الجديد على مستوى جميع البطولات.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تفتتح أول مباريات بطولة الدوري الألماني الممتاز "بوندزليجا" في الموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونخ أمام هوفنهايم يوم الجمعة 24 أغسطس.

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