يتفوق المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في سباق حصد لقب أفضل مهاجم ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" للموسم الماضي 2017-2018، والتي حقق فيها ريال مدريد اللقب للمرة الـ13 في تاريخه بفوزه على الريدز في النهائي 3-1، الذي أقيم بالعاصمة الأوكرانية، كيييف.

ويتصدر الفرعون المصري تصويت الجماهير، الذي أتاحه الحساب الرسمي للشامبيونزليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث وصلت نسبة التصويت لـ"مومو" إلى 43%، فيما جاء خلفه رونالدو بنسبة تصويت بلغت 39%، ثم ميسي بـ18%.

وجاء صلاح ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل مهاجم بعدما قاد فريقه للدور النهائي، خاصة بفضل أهدافه ومساهماته مع ثنائي هجوم الريدز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، فيما ينافس رونالدو على الجائزة بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وذلك قبل أن يقرر اللاعب الرحيل إلى صفوف السيد العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة تمت بمبلغ 105 مليون يورو، فيما ساهم ميسي بوصول فريقه للدور ربع النهائي قبل أن يخرج على يد روما الإيطالي.