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ساري: «لا أرغب في تجديد عقد هازارد مع تشيلسي»

اليوم PM 03:59
كتب: ندى قطب
ساري: «لا أرغب في تجديد عقد هازارد مع تشيلسي»

هازارد

أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه البلوز خلال الفترة التحضيرية، مشيراً إلى ثقته في تقديم موسم جيد.

وأكد ساري خلال المؤتمر الصحفي الأول له قبل انطلاق الدوري الإنجليزي، على أنه لا يرغب في تجديد عقد هازارد مع تشيلسي، باعتباره مديراً فنياً وليس معنياً بإقناع اللاعبين بالتجديد أو البقاء مع الفريق.

وأضاف ساري: « لا أريد ذلك، لأنه ليس من عملي، هدفي هو تطوير اللاعبين داخل الملعب وليس التوقيع معهم أو إجبارهم على الاستمرار،ولكن من وجهة نظري فإن هازارد سعيد داخل تشيلسي».

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