مدرب أرسنال يكشف حقيقة رحيل «النني»

نفي أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي ما تردد حول رحيل محمد النني لاعب خط الوسط عن الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وقال «إيمري» في تصريحات صحفية: "هناك ثلاثة لاعبين من الممكن أن يغادرون خلال الفترة المقبلة، اوسبينا، جويل كامبل، جينكنسون، البقية سيبقون مع الفريق بما فيهم ويلباك والنني ".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن إمكانية رحيل النني عن الأرسنال خلال الصيف الحالي وهو ما نفاه المدرب الإسباني.