الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

استبعاد مهاجم الأسماعيلي الجديد من قائمة الفريق لمواجهة الكويت الكويتي

بالفيديو| بتروجت يهزم دجلة بثنائية ويتصدر الدوري مؤقتًا

«عبد الموجود» يحقق فضية الجودو ببطولة الجائزة الكبرى

مانشستر يونايتد يتقدم على ليستر بهدف في الشوط الأول

عاجل| «صلاح» يتفوق على «رونالدو وميسي» في استفتاء أفضل مهاجم

منذ 58 دقيقة
كتب: محمد خيري
عاجل| «صلاح» يتفوق على «رونالدو وميسي» في استفتاء أفضل مهاجم

صلاح ورونالدو

فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي، بالاستفتاء الجماهيري الذى طرحته الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا بموقع "تويتر"، لاختيار المهاجم الأفضل في النسخة الماضية من المسابقة.

وتفوق «صلاح» على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وحصل محمد صلاح على 44% من أصوات الجماهير التى شاركت في الاستفتاء والتى بلغ عددها 281 ألف و305 شخص، بينما حصل كريستيانو رونالدو على 38%، وليونيل ميسي على 18% فقط.

 

أخبار متعلقة

بالصور| «ميسي» على رأس المرشحين ليكون نجم المونديال و«صلاح ورونالدو» في القائمة

بالصور| «ميسي» على رأس المرشحين ليكون نجم المونديال و«صلاح ورونالدو» في القائمة
بالصور| صحيفة فرنسية عن مواجهة «صلاح ورونالدو»: صدام الأساطير

بالصور| صحيفة فرنسية عن مواجهة «صلاح ورونالدو»: صدام الأساطير

بالصور| صحيفة إيطالية عن نهائي الأبطال: «معركة بين صلاح ورونالدو على الكرة الذهبية»

اهتمت الصحف العالمية بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع الليلة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، وتنطلق في

بالصور| تكريم صلاح ورونالدو قبل مواجهة مصر والبرتغال

قررت اللجنة المنظمة لمباراة مصر والبرتغال الودية اليوم تكريم الثنائي كرستيانو رونالدو ومحمد صلاح قبل انطلاق المباراة.

أخبار قد تعجبك

«روقة»: رحلت من الزمالك لعدم تكرار خطأ الموسم الماضي

استطلاع رأى

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي
  • تولوز

    تولوز

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • بتروجيت

    بتروجيت

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

الأكثر قراءة

الأهلي يحذر «زكريا» من المماطلة وافتعال المشاكل والنادي يحدد 36 مليون جنيه لبيع «باكا» نهائياً

مرتضى يستغني عن قائد الزمالك لمعاقبة شقيقه

موقع أمريكي: «النني» على أبواب الرحيل عن أرسنال
«الشيخ» يتمسك بالرحيل عن الأهلي