عاجل| «صلاح» يتفوق على «رونالدو وميسي» في استفتاء أفضل مهاجم

فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزي، بالاستفتاء الجماهيري الذى طرحته الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا بموقع "تويتر"، لاختيار المهاجم الأفضل في النسخة الماضية من المسابقة.

وتفوق «صلاح» على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وحصل محمد صلاح على 44% من أصوات الجماهير التى شاركت في الاستفتاء والتى بلغ عددها 281 ألف و305 شخص، بينما حصل كريستيانو رونالدو على 38%، وليونيل ميسي على 18% فقط.