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بالفيديو| مانشستر يونايتد يقص شريط الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي

أمس PM 10:56
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| مانشستر يونايتد يقص شريط الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي

مانشستر يونايتد وليستر سيتي

قص مانشستر يونايتد شريط الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في افتتاح البريميرليج خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الأولد ترافولد.

3 دقائق فقط كانت كفاية لإحراز الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق الفرنسي بول بوجبا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لوك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وقلص جيمي فاردي الفارق لليستر في الدقيقة 93، إلا أن الوقت لم يسعف رفاق المدرب كلود بويل، ليحصل مانشستر يونايتد على أول 3نقاط من منافسات الدوري الإنجليزي.

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